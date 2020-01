Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Uruguaiana

Na noite de sexta feira (17/01), a Brigada Militar de Uruguaiana prendeu bairro Vila Júlia, um homem e duas mulheres por tráfico de drogas.

As prisões ocorreram após denúncias que a guarnição foi apurar e durante a abordagem de alguns indivíduos em atitude suspeita em frente uma residência uma mulher correu para o interior da casa sendo acompanhada pelos policiais. No local foi encontrado um revólver cal. 38, marca Taurus, municiado com 02 munições intactas, 17 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, uma bucha de cocaína de 17 gramas, uma pedra de crack pesando 6,4 gramas, duas buchas de crack pesando 14,2 gramas, três aparelhos celulares.

Ao visualizar a movimentação, outra mulher na casa em frente também correu para dentro, sendo localizada no banheiro dando descarga, na caixa de esgoto foram encontradas 97 pedras de crack, na casa foi localizado a quantia de R$ 918,25, dois dólares, cinco pesos argentinos, uma arma de ar comprimido marca Rossi e uma gilete com resíduos de crack. Um homem assumiu ser dono de todo material apreendido.

Diante dos fatos os três foram encaminhados a delegacia de policia onde foi lavrado o flagrante para todos.

Fonte: BM CRPO Fronteira Oeste