Montagem da 45ª Feira do Livro começa no Largo do Centro Cultural

O Centro Cultural de Alegrete entra na reta final das obras de recuperação e já começa a receber as estruturas que serão utilizadas na 45ª Feira do Livro de Alegrete, marcada para acontecer de 14 a 18 de outubro.

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A movimentação no entorno do prédio, localizado na Praça Oswaldo Aranha, marca uma nova etapa para o tradicional espaço cultural do município. De acordo com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rodrigo Guterres, a Feira do Livro será realizada no Largo do Centro Cultural, mantendo o formato adotado nos últimos anos.

Com capacidade para receber diferentes atividades artísticas e culturais, o Centro Cultural passa por uma ampla intervenção. Segundo o secretário, já foram executados serviços de recuperação do telhado, reforma dos banheiros, substituição de todos os pisos, melhorias nos camarins, recuperação de parte dos estofados e obras hidráulicas.

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A última etapa prevista para a revitalização envolve a recuperação da instalação elétrica, que deverá ser adequada para o sistema trifásico exigido em ambientes de uso coletivo, além da pintura externa do prédio.

Feira do Livro movimenta o espaço

Enquanto os trabalhos de recuperação avançam, o Largo do Centro Cultural já começa a ganhar a estrutura que irá receber a programação da Feira do Livro.

A montagem antecede a abertura oficial do evento e transforma o espaço em um dos principais pontos de circulação cultural da cidade durante os dias da feira. A expectativa é de que o local esteja preparado para receber escritores, leitores, atividades culturais, apresentações e demais atrações da programação.

A 45ª Feira do Livro de Alegrete será realizada de 14 a 18 de outubro, no Centro Cultural, dando continuidade à escolha do espaço como sede do evento nos últimos anos.

Para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a realização da feira no local também representa um momento importante, já que o prédio está próximo de concluir uma série de intervenções estruturais.

Obras chegam à fase final

Segundo Rodrigo Guterres, a previsão é de que a revitalização completa do Centro Cultural seja entregue em novembro. O cronograma, entretanto, sofreu alterações ao longo da execução. Inicialmente, a previsão divulgada para a realização dos serviços era de 60 a 90 dias. A conclusão chegou a ser projetada inicialmente para abril deste ano, posteriormente passou por novas estimativas e, agora, a expectativa do município é finalizar os trabalhos no segundo semestre.

Somando as duas etapas de investimentos anunciadas pelo município, os recursos destinados à revitalização do Centro Cultural ultrapassam R$ 911 mil. A recuperação do prédio busca devolver ao espaço condições adequadas para receber atividades culturais, artísticas e eventos de diferentes formatos. Com a Feira do Livro já mobilizando a montagem da estrutura no Largo, o Centro Cultural volta a ocupar o centro da agenda cultural de Alegrete.

A expectativa agora é pela conclusão dos últimos serviços e pela entrega definitiva do prédio, prevista para novembro, consolidando o espaço como um dos principais equipamentos culturais do município.