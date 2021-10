Trilha Aventura realiza prova de contra-relógio do Passo Novo até Manoel Viana

No último domingo (3), o Grupo Trilha Aventura realizou a tradicional prova de contra-relógio. Após 1 ano e seis meses sem realizar competição, o grupo de ciclistas de Alegrete retomou as atividades.

Atletas emprestaram um colorido especial a RS-377

Dessa vez, a prova teve largada em frente ao Bolicho do Jaci na Vila do Passo Novo. O trajeto de aproximadamente 35km fazia retorno no trevo da cidade de Manoel Viana e chegava novamente no Bolicho.

Tradicional Bolicho do Jaci no Passo Novo foi o ponto de partida

A RS-377 recebeu um colorido especial na manhã de domingo, 40 atletas das cidades de Alegrete, Manoel Viana, São Francisco de Assis e São Gabriel participaram da prova.

A prova também contou com participação feminina

De olho no relógio, os ciclistas tiveram o tempo cronometrado e aquele que fizesse em menor tempo vencia. A prova foi dividida em categorias nas modalidades Speed e MTB nos naipes masculino e feminino.

Alguns ciclistas atingiram a velocidade de 45km/h com médias finais superiores a 30 km/h. Em pouco menos de 1 hora vários atletas completaram a prova. Com uma altimetria inferior a 300 metros, a prova ofereceu um obstáculo a mais para os participantes. No retorno de Manoel Viana um vento contra obrigou um esforço extra dos ciclistas que mostraram força para assegurar um tempo satisfatório.

Percurso foi até Manoel Viana e retornou ao Passo Novo

De acordo com o diretor de prova e integrante do Grupo Trilha Aventura Luciano Brasil, tudo correu de forma tranquila e a corrida correspondeu as expectativas dos atletas.

“A contra-relógio é uma prova que testa os ciclistas, nada mais justos para esse retorno. Ficamos felizes com a presença de todos”, avaliou Brasil.

Atleta de Alegrete Uillian Gonçalves obteve melhor tempo no geral

Os vencedores nas categorias foram premiados com medalhas personalizadas e houve distribuição de brindes aos participantes. Um delicioso almoço servido pelo Bolicho do Jaci brindou os atletas no encerramento da contra-relógio no Passo Novo.

Confira os pódios:

Categoria Sub-23 Speed

1º Uillian Gonçalves (51 minutos)

2º Otávio Silveira

3º Gabriel Silveira

4º Rafael Silveira

Sub-35

1º Erlan Aita (59 minutos)

2º Bruno Martins

3º Victor Garcia

4º Diogo Torres

5º Alan Bueno

Sub-45

1º Daniel Cerda (54 minutos)

2º Xikinho Severo

3º Everson Marques

4º Claudino Garrido

5º Silmar

Veteranos

1º Pretto Refatti (1h01′)

2º Paulo Refatti

3º André Lopes

4º Alex Porto

5º Cecílio Serpa

Feminino Sub-35

1º Fernanda Refatti (1h06′)

Feminino Sub-45

1º Dânia Refatti (1h10′)

MTB/Pro

1º Dênio Amaral (1h02′)

2º Guilherme Toledo

3º Gabriel Ribeiro

4º Nei Edgar Prestes

5º Júlio Cesar Santos

MTB/Esporte

1º Angel Fábio (1h)

2º Tynho Garcia

3º Alex Refatti

4º Igor Pinheiro

MTB/Esporte Feminino

1º Darlene França (1h32″)

Fotos: Lucas Gutierrez