Tripé de equipe da RBS pode ter sido alvo de furto na Praça dos Patinhos

Na manhã desta quarta-feira(29), uma equipe da RBS TV estava no Parque Rui ramos(Praça dos Patinhos), realizando imagens da geada quando por um momento, o repórter, deixou o tripé ao lado do carro para fazer algumas imagens em outra área do local.

Cerca de minutos depois, ao retornar, o tripé já não estava mais onde havia deixado. Ele não sabe se foi alvo de furto ou se alguma pessoa levou, por imaginar que alguém pudesse ter esquecido no parque. O tripé é instrumento de trabalho e de suma importância para o repórter. Se alguém tiver qualquer informação pode entrar em contato com a Brigada Militar, Guarda Municipal ou 55 99997-3814.

Foi feito registro na Delegacia online. Até o momento, uma pessoa que, também, estava no parque disse que um homem de bombacha teria pego o tripé, entrou em um veículo e seguiu em direção à Zona Leste. O repórter solicitou imagens das câmeras de videomonitoramento para tentar identificar o veículo, de acordo com o relato da testemunha.