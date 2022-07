Tripulantes de Corsa Hatch assaltam pedestre na Rondom

Share on Email

Na madrugada de domingo(3), por volta das 3h, um outro roubo a pedestre foi registrado em Alegrete.

Segundo a vítima, de 27 anos, ela caminhava na Avenida Marechal Rondon, bairro Coxilha, imediações da ESF, quando um Corsa Hatch, de cor vermelha ou vinho, parou e um indivíduo desceu e foi em sua direção.

Com um objeto, que não soube descrever, o acusado o ameaçou colocando em seu pescoço, o que pode perceber que era algo pontiagudo e exigiu que entregasse a mochila que estava com a vítima.

Diante da situação, o homem entregou todos os pertences, entre eles documentos, dinheiro, chaves e o telefone Samsung modelo A10s . No veículo, foi possível perceber que havia outras passageiros, porém, sem definir quantos, além disso, como o autor do assalto estava com um capuz, não foi possível visualizar o rosto.

Depois do roubo, o carro seguiu em direção à Avenida das Pedreiras. O homem não se feriu e procurou a Delegacia de Polícia para realizar a ocorrência.

Por volta das 2h, da mesma madrugada, na Cidade Alta, uma jovem tinha sido vítima de um assalto com o mesmo modus operandi.