Tristeza e Alegria, são um dos temas desta semana do Boletim Informativo da APAE

A APAE Alegrete através da Diretoria e sua equipe de profissionais, entende a situação mundial, o distanciamento necessário, a importância da proteção e do cuidado.

No Boletim Informativo Semanal, expressa sua tristeza pela falta do convívio com a família, com os alunos, da interação, das atividades, dos processos de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, da falta do atendimento ao qual todos são merecedores.

Porém, enquanto essa proximidade não é possível, aproveita para compartilhar com a comunidade, a alegria pelo recebimento de recursos que vão oportunizar aos seus alunos, alternativas de aprendizagem mais eficazes.

E lembre-se! Ajude a APAE a continuar desenvolvendo projetos que contribuam para melhor qualidade de vida, condições reais de inclusão social e atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista.

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo.