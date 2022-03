UABA, acompanhada do Secretário de Infra, ouve demandas dos bairros

Desde o último dia 22, a União das Associações de Bairros de Alegrete está fazendo uma visita às comunidade do Município.

Segundo o presidente do movimento comunitário, Airton Alende, o objetivo é ouvir as demandas dos moradores e tentar uma solução a curto prazo.

A ação conta com o acompanhamento do secretário de infraestrutura de Alegrete Mário Rivelino, que confere quais os serviços devem ser feitos.

A primeira visita ocorreu no Bairro Macedo, onde o presidente da UABA, Airton Alende e a vice Tânia Branco, juntamente com o secretário de infraestrutura Mário Rivelino, puderam conversar e verificar as demandas elencadas pelo presidente do bairro Luís Xara.

Presidente Airton avaliou de forma positiva a ação

Foram citadas diversas demandas e ações que precisam ser realizadas. Também foi pautado o conserto de uma galeria para evitar enxurradas, assim como a limpeza dos bueiros para que não haja entupimentos.

Também foi feito pedido para a colocação de resíduos de asfalto em algumas ruas.

Conforme a diretoria da UABA, será feito um cronograma de bairros para a cada 15 dias ocorrerem as visitas com a presença do secretário.

A ação foi elogiada pela direção do bairro, uma vez que encurta o ele entre a prefeitura com demandas que podem ser solucionadas a curto prazo.

Na próxima semana a UABA deverá concretizar o cronograma de visitas nos bairros da cidade, no intuito de ouvir as demandas de toda comunidade.