Último dia para aproveitar a Explosão de Ofertas GZT – Grazziottin

O Grupo Grazziotin inova a cada campanha e para o ano de 2024, apresenta a 1ª edição da Explosão de Ofertas de 16 a 20 de abril (terça-feira a sábado).



Uma campanha que traz a proposta de renovação para toda a família com preços imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, em até 5 x sem juros ou 10 x fixas e com até 45 dias para começar a pagar.

Renove o vestuário de toda a família e o melhor lugar do mundo, a sua casa!

Com o intuito de surpreender os seus clientes, a gerente Perla Medeiros e toda a equipe Grazziotin (GZT), convida a comunidade alegretense para conferir a explosão de ofertas em todos os setores da loja, masculino, feminino, infantil, moda íntima, calçados, decoração, cama, mesa e banho.

Lembrando que para os clientes que realizarem suas compras acima de R$ 300,00, estarão concorrendo a 01 CASA no valor de R$ 500 MIL REAIS.

E se você ainda não tem o cartão GRAZZIOTIN, faça já o seu! Basta apresentar CPF e Identidade e após análise de crédito, você pode comprar na hora e aproveitar a EXPLOSÃO DE OFERTAS – GZT de 16 a 20 de abril.

Lojas Grazziotin – GZT

Rua dos Andradas, 617 – centro de Alegrete