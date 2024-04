Matteus – o “grande irmão” que fez mais de 59 milhões de votos e encantou o Brasil

Nunca em tempo algum um representante do Estado conseguiu difundir com tanto êxito a cultura e os costumes do Rio Grande do Sul como Matteus Amaral, que nunca mudou seu jeito de falar, a linguagem regional típica da fronteira oeste do RS. Por meio das estrofes do “Canto Alegretense”, ele fez todos dentro da casa cantarem e mostrarem para o Brasil onde fica o Alegrete.

O engajamento do Estado, por meio de artistas regionais, sites estaduais, emissoras de rádio, empresas de Alegrete e pessoas de cidades do Estado, e até de outros estados, que enalteceram o desempenho e os valores do gaúcho, o fizeram conquistar mais de 59 milhões de votos, entre votos únicos e de torcida. Isso é realmente expressivo, porque equivale à votação do último presidente eleito do Brasil. Só que, neste caso, as pessoas são obrigadas a votar por lei.

Sem dúvida, o rapaz de origem rural, que ama a família, é calmo, empático e transparente, mostrou ao Brasil valores e comportamentos que já estavam esquecidos por muitos, como respeito, humildade e sensibilidade, que o fazem um homem muito especial que saiu de lá com a imagem de saber tratar muito bem as mulheres, que muitos sabem, ainda enfrentam violência de todo tipo no Brasil.