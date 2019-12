Uma operação polícial nos bairros surpreendeu; foi só doação e solidariedade

A profissão que escolheram tem como juramento honrar a farda com a própria vida. Na manhã de terça-feira(24), as ruas de Alegrete foram tomadas por viaturas. A operação foi para, além de proteger e salvar, também acolher e humanizar ainda mais este Natal. Viaturas da Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal espalharam muito mais do que a sensação de proteção física, eles demonstraram que os heróis de farda são altruístas também.

Em cada ocorrência, a cada dia que eles saem de suas casas para proteger a todos, também observam necessidades, carências e as dificuldades de muitas famílias. No momento em que estão envolvidos na defesa da ordem, talvez isso não fique tão explícito, mas há muitas situações que se chocam e que se emocionam.

Mas desta vez o chamado não foi para atender as mazelas do cotidiano, não foi em uma Balada Segura, uma ação contra tráfico de drogas ou contra qualquer outro crime. Desta vez o efeito foi imensamente grandioso se comparado às incontáveis prisões e apreensões. Eles distribuíram amor, solidariedade, compaixão e esperança.

Bairros que são conhecidos pelo número elevado de carentes, muitos em vulnerabilidade extrema, as famílias receberam muito mais que uma cesta básica, as crianças muito mais que um brinquedo. Elas receberam um abraço, a certeza de que a fé e a solidariedade sempre vão surpreender e que heróis vestem farda, anjos vestem fardas. Um Natal que ficará marcado na vida de cada família de forma singular.

No total estavam envolvidos cerca de 13 pessoas entre policiais militares, guardas municipais e policiais rodoviários. Mais de 70 cestas básicas foram entregues em vários bairros. Todas as doações foram de recursos próprios dos policiais e guardas municipais.

Flaviane Antolini Favero