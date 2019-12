SEDETUR participa de mais um treinamento do Projeto Balde Cheio em Alegrete

Equipe de técnicos do Programa MAIS LEITE Alegrete, através do projeto Mais Leite 4.0 participou nesta semana do treinamento Balde Cheio. Desde agosto deste ano, profissionais da Emater, Fundação Maronna, Acripleite, SEDETUR, Ventura Consultoria e Veterinária Ibirapuitã vem recebendo capacitação pelo projeto Balde Cheio. Conforme o engenheiro agrônomo Leonardo Cera, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, o retorno do projeto ao município foi possível após uma parceira entre Acripleite e Sicredi através do projeto Valor S. No mesmo período foi firmado outro convênio entre Acripleite, Fundação Maronna e Sebrae, o programa SEBRAETEC, que permitiu expandir a capacitação para várias propriedades do município.

Pela proposta, o consultor do projeto Balde Cheio engenheiro agrônomo Juliano Alarcon, da empresa Dr. Pastagem de Francisco Beltrão-PR, vem ao município a cada 90 dias para capacitação dos técnicos locais. Nos meses intermediários a condução dos trabalhos fica a cargo dos pesquisadores da Embrapa, o engenheiro agrícola Sérgio Bender da Embrapa Clima Temperado de Pelotas-RS e a médica veterinária Renata Suñe da Embrapa Pecuária Sul de Bagé-RS.

Atualmente sete propriedades e mais o Tambo Experimental da Fundação Maronna estão sendo assistidas pelos técnicos locais conforme metodologia do Projeto Balde Cheio, sendo o maior número de propriedades assistidas num único município dentro do Estado do Rio Grande do Sul. As propriedades são denominadas Unidades Demonstrativas e a cada mês os coordenadores do projeto visitam pelo menos duas propriedades, local em que acontece a capacitação dos profissionais envolvidos, são definidas metas e combinados com os produtores.

No dia 17 de dezembro foram visitadas as propriedades de Leonir Dambrós e José Oniro, no Assentamento Novo Alegrete, sob responsabilidade do engenheiro agrônomo Leonardo Cera e também a propriedade de Andressa Oleques e Thyago Oleques, na localidade da Encruzilhada, sob responsabilidade da médica veterinária Leticia Lovato. Pela tarde, na sede da Fundação Maronna, ocorreu a revisão das planilhas de gerenciamento econômico e do índice de atualização tecnológica de cada propriedade, este último trata-se de um número gerado a partir do diagnostico inicial passível de comparação entre propriedades que desenvolvem a atividade leiteira em todo o Brasil.

Neste mês, se integrou ao projeto o curso de medicina veterinária da Unipampa, campus Uruguaiana, com a participação da professora zootecnista Deize Delazan e alunas do curso, o qual contribuirá com a estrutura laboratorial da universidade e desenvolvimento de pesquisas para o setor. Também participou do treinamento, o médico veterinário Vitorino Dornelles da Empresa SEAC Gestão Agro e Saúde, empresa que iniciou as atividades na cidade e é especializada em gestão de negócios rurais, vindo a ser mais um parceiro do projeto.

Ainda compõem a equipe do Programa MAIS LEITE Alegrete os técnicos em agropecuária Guilherme Souza e Wellington Menezes, os zootecnista Felipe Silveira e Nairele Bilhalva, os médicos veterinários Laurence Brum e Janice Villela e os engenheiros agrônomos Tiago Pedroso e Adriana Vargas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Jesse Trindade Santos, comenta que a metodologia do projeto Balde Cheio é importante, pois incentiva o empreendedorismo dos técnicos assistidos, onde alguns já montaram suas próprias consultorias, incentivando que os profissionais permaneçam na região. Destaca também que a cada mês, os instrutores e parceiros se deslocam até o município, movimentando hotéis e restaurantes.

