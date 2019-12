Dante, a voz do “Orelhano”, agora é cidadão alegretense

No último domingo (22), aconteceu no plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara de Vereadores de Alegrete, uma sessão solene que condecorou o artista internacionalmente conhecido, Dante Ledesma, tendo como propositor, o vereador Rudi Pinto.



O cantor argentino, naturalizado brasileiro, teve uma intensa passagem por Alegrete e aqui deixou um enorme círculo de amizade e companheirismo.

Rudi Pinto disse que “foi uma honra poder estar proporcionando essa láurea a um cidadão exemplar e um cantor excepcional como Dante. Esse é só um pequeno reconhecimento de seu legado, afinal quando esteve em Madri, na Espanha, foi entrevistado em um programa de tv e cantou O Canto Alegretense, levando o nome do nosso município a toda Europa.



Ledesma, que sofreu um acidente vascular que deixou o seu lado esquerdo parcialmente, paralisado, emocionou a todos com suas histórias aqui no Alegrete e veio acompanhado de sua companheira Norma e de seu filho Maximiliano, além dos músicos que fazem parte de sua banda. “Sou um alegrense de coração há muito tempo, hoje essa homenagem do Vereador Rudi Pinto, veio somente ratificar minha cidadania, pois aqui, fiz muitos amigos durante minha morada em 1980 e sempre me senti alegretense”.

Estiveram presentes na cerimônia velhos amigos, familiares, vereador Moisés Fontoura, PDT, além do presidente do MDB em Alegrete, Airton Pacheco do Amaral e do Prefeito Márcio Amaral. “Dante é, e sempre será, um cidadão alegretense. Durante sua estadia por aqui, deixou uma história muito bonita de amizade e companheirismo”, finalizou .

Durante à noite também ocorreu um show no Largo do Centro Cultural.