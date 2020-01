União, companheirismo e amizade marca VII edição do Encontro de ex-atletas de Alegrete

Foi um final de semana memorável. Pelo sétimo ano consecutivo o ritual se repetiu em Alegrete.

“Foi um momento de muita emoção”, são as palavras quase que unânimes de Antônio Beccon Pereira, que mora em Suzano, São Paulo e João Antônio Araújo Leal, o Macaco, que reside em Capão da Canoa.

A dupla plantou a semente e germinou com muita camaradagem, união e uma amizade que corrompe distâncias. Todo janeiro em Alegrete a turma se reúne para uma festança que dura quatro dias.

No final de semana não foi diferente. Eles literalmente desfilaram pela cidade inteira. Da tradicional foto no Quiosque, eles organizaram um jantar ainda quinta-feira (23), e daí em diante a festa pegou corpo com o clássico na sexta à noite na sede recreativa Cadore e Dotto.

Após o jogo um saboroso jantar uniu a turma numa festa que emocionou os todos convidados e familiares. Momento celebrado com muita camaradagem, união e uma amizade moldada ano a ano, que só quem convive no encontro pode sentir a força com que eles convivem o momento.

Para selar o encontro no sábado (25), uma visita na Confraria da Praça Nova encerrou o 7º Encontro de Ex-Atletas de Alegrete. A turma já está arquitetando a edição 2021.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução