Campereada escolhe peões e prendas desta edição

A Campereada Internacional de Alegrete já escolheu as prendas e peões para o evento de 2020. O coordenador Cléo Severo Trindade e equipe iniciaram a organização do evento com a escolha das prendas, no CTG Aconchego dos Caranchos no último final de semana(24 e 25).

Os cerca de 26 candidatos e candidatas realizaram provas artísticas e culturais. também foram empossados a categoria Guri e Peão. Seguindo o tema do MTG “Sustentabilidade e as Novas Gerações”, será inserido dentro da programação a consciência sustentável, usando a reciclagem. Estiveram presentes, o Prefeito Márcio Amaral, coordenador da 4ª RT Marco Antônio Saldanha, as coordenadoras cultural da 41ª edição do evento, Luciele Silveira e Neide Alende.

A prendinha Jaqueline Vitória da Mota Cielecki, faz parte do prendado do CTG Amizade do Vasco foi escolhida na categoria inclusão.

A 41ª edição da Campereada Internacional de Alegrete será realizada de 1 a 9 de fevereiro no Parque Dr Lauro Dornelles. Junto, acontece a IX Taça Cidade de Alegrete. O escritório da Campereada está funcionando em salas no Museu do Gaúcho.

A Campereada se divide em provas campeiras, artísticas e culturais. Todos os vencedores nas provas ganham prêmios em dinheiro, sendo que o maior prêmio é para o vencedor da gineteada em puro pelo que ganha uma moto zero Km.

O evento é uma realização da Associação Campereada Internacional e vai oferecer um total de 100 mil em prêmios. Os shows este são com os grupos: Sorriso Lindo, Estação Fandangueira, Sandro Coelho, João Luiz Correra, Tchê Chaleira e JJ Banda. Mais informações entre em contato pelos fones: 3422- 0176 ou 996787650.

Confira a nominata de prendas e Peões:

Pré- Mirim

3° lugar=Renata Rocha da Silveira PQT Lenço Branco

2° lugar= Ana Laura Colpo Navarro . PQT Alegretense

1° lugar= Emully Menine Viana PQT Filhos do Cerro.

Piazito

1° lugar= Kauã Souza da Costa – GT OS Tauras

Mirim

3° Lugar = Ana Luiza Nunes Vargas – GT OS Tauras.

2° lugar= Marielle Campanholo Goulart – GT OS Tauras.

1° lugar= Maria Eduarda Benevides – CTG Osvaldo Aranha

Juvenil

3° lugar= Luani Trindade Machado – CTG Honório Lemes .

2° lugar= Gabriele Nunes Pedroso – PQT Filhos do Cerro.

1° lugar = Jéssica Telles da Silva – CTG Aconchego dos Carancho

Adulta

3° lugar Victoria Garcia – PQT DONA Luiza.

2° lugar= Camila Dornelles da Silva – GT Os Tauras .

1° lugar Gabriela Macedo – CTG Osvaldo Aranha

Pia

3° lugar= Alessandro Martins – PQT Alegretense

2° lugar = Nilmar Rodrigues de Oliveira – PQT Filhos do Cerro

1° lugar Leonardo Jaques Machado – CTG Osvaldo Aranha

Guri

2° lugar Alan Martins – PQT Alegretense

1° lugar Alisson Martins – CTG Honório Lemes

Peão

2° lugar Murilo Colpo – PQT Alegretense .

1° lugar Everson Moral – PQT Alegretense

