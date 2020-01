Unipampa abre incrições para programa de apoio financeiro a alunos carentes

Para concorrer o estudante deve:

ser ingressante em 2020, comprovando ser este o seu primeiro vínculo com esta Universidade;

estar matriculado em, no mínimo, 20 créditos semanais no primeiro semestre letivo de 2020;

ser ingressante com renda inferior a 1,5 salários mínimos por pessoa da família;

não residir e não possuir pais ou responsáveis que residam, até a data da matrícula, na sede do município onde se situa o campus da Unipampa o qual esteja vinculado.

Os valores para suprir as despesas iniciais de moradia e alimentação, até o resultado final do processo seletivo do Plano de Permanência, variam de R$ 80,00 a R$ 410,00, conforme os critérios do Edital.

Para se inscrever, o interessado deve preencher formulário específico disponível no Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri). Preenchido o formulário, os discentes ingressantes em 2020 por ações afirmavas nas modalidades com recorte de renda (L1, L2, L9, L10) devem comparecer no Núcleo de Desenvolvimento Educacional (Nude) de seu respectivo campus para entrevista previamente agendada para aferição do índice socioeconômico. Os demais ingressantes devem entregar a documentação exigida para comprovação da situação socioeconômica, de acordo com o Anexo 1 do Edital, no Nude de seu respectivo campus, em envelope identificado com o nome do discente e a matrícula.

Os interessados devem conferir todos os detalhes para efetivar sua inscrição no Edital nº 13/2020 e ficar atentos ao cronograma:

Publicação do Edital: 22/1/2020

Inscrições e entrega das documentações: 31/1/2020 a 20/3/2020

Processo Seletivo: até 30/3/2020.

Divulgação dos Resultados Preliminares: 2/4/2020

Recebimento de pedidos de recurso: 3/4/2020, até as 23h59min

Divulgação Final dos Resultados: até 9/4/2020