Unipampa forma a primeira turma de medicina em Uruguaiana

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) formou a sua primeira turma de Medicina na noite desta sexta-feira (18/2).

A celebração da conclusão da primeira turma aconteceu na Casa Bento. A cerimônia teve a presença do prefeito Ronnie Mello; do reitor da Unipampa, Roberlaine Jorge; do vice-reitor, Marcus Querol; e da diretora do Campus Uruguaiana, Cheila Stopiglia.

O curso da instituição, que está localizado no Campus Uruguaiana, iniciou em 3 de março de 2016. Foram 23 alunos que se formaram nesta sexta-feira. Dos concluintes, 90% já foram aprovados em programas de residência em diferentes estados brasileiros.A área da saúde do Município já contratou sete desses profissionais para aumentar e qualificar o quadro de funcionários que atendem a comunidade.

Os médicos vão trabalhar no Hospital Santa Casa e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).”Um momento que nos reporta inevitavelmente ao passado. Um passo de dificuldade e incerteza, mas de muita esperança e mobilização para trazer o curso de Medicina. Hoje concretizamos um sonho de toda uma comunidade e região. Enfim, parabéns à Unipampa e, especialmente, aos alunos que ficarão marcados como os primeiros de muitos que virão pra fazer a diferença na vida e saúde das pessoas”, disse o prefeito Ronnie Mello.

“Há uma grande expectativa da comunidade para que estes profissionais permaneçam na cidade e região. Ficaremos muito felizes em acompanhar a inserção deles. Será uma grande contribuição os serviços de saúde”, destacou a diretora do Campus Uruguaiana, Cheila Stopiglia.