Unipampa oferece 790 vagas via Chamada por nota do Enem

Quem pode se inscrever?

Pode se inscrever qualquer pessoa que tenha prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. É exigido que o participante tenha obtido nota mínima de 300 em todas as disciplinas e na redação.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela página eletrônica do Processo Seletivo Unipampa 2020. O candidato deverá informar, no formulário eletrônico de inscrição os dados pessoais requisitados, o curso pretendido e as notas obtidas no Enem.

Qual é o período de inscrições?

De 24/12/2019 até 31/01/2020.

Quer saber mais? Acesse o Edital 482/2019 e fique por dentro das informações sobre a Chamada por nota do Enem.