Unipampa oferece pós em eficiência energética

Podem se inscrever portadores de diploma de graduação ou graduandos, com previsão e conclusão do curso até o período da matrícula. As inscrições vão até 22 de fevereiro, através do sistema de gestão unificada de recursos institucionais ( guri). O curso é ofertado na modalidade presencial no campus Alegrete.

No momento da inscrição os interessados devem enviar uma serie de documentos que podem ser conferidos no edital nº 10/2023. As vagas estão divididas em ampla concorrência, 24, sendo três vagas reservadas para técnicos administrativos da Unipampa e três para ações afirmativas.

A seleção será feita por uma comissão do curso de especialização em eficiência e qualidade energética. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 21 de março.

O objetivo dessa especialização é capacitar profissionais de modo técnico, prático e científico na área de conservção de energia elétrica. A atuação dos egressos está ligada a projetos auditorias e avaliações energéticas, com vistas a viabilidade econômica técnica e ambiental. Um dos focos do curso é formar profisionais capazes de encontrar soluções para o uso consciente e racional de energia elátrica.