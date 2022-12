Moradores de bairros estão expostos a incêndios em depósitos clandestinos de lixo

Share on Email

Esse é um assunto quase diário. A falta de educação daqueles que estão poluindo o meio ambiente, a ostensiva tentativa de moradores no entorno dos locais que são feitos como depósitos de lixo irregulares, de mantê-los limpos e a pressão ao poder público para também realizar limpezas nesses locais, ainda não tem uma solução que se mostre efetiva para frear essas irregularidades.

Na Avenida Tiaraju, um morador fez um relato do que ele destacou ser uma grande falta de consciência da população que, além de colocar os resíduos no terreno, na última semana por duas vezes colocaram fogo.

“A minha casa fica perto do terreno, se isso acontece na madrugada, até que se perceba, pode atingir uma residência. Mobiliza-se os Bombeiros para um fogo que pode ser evitado. São dois crimes, o descarte e o sinistro. Não sei como aconteceu nos dois dias, porém, não foi sozinho” – acrescenta.

O morador ressalta que paga impostos e não há uma limpeza pela parte da Prefeitura, contudo, em muitos locais são realizadas as ações de retirada dos resíduos irregulares, entretanto, a demanda é muito alta, o que o Secretário de infraestrutura, Mario Rivelino, já destacou.

Outro dado importante é saber se a área é um terreno particular ou se é do Município, pois desta forma pode-se verificar se a pessoa responsável vai fazer a limpeza ou se é notificada podendo ser multada. “Se for da Prefeitura, ainda, não tinha conhecimento, mas vamos verificar a situação” – completou Secretário.