Unipampa reabre inscrições para concessão de auxílio a estudantes atingidos pelas chuvas no RS

A Pró-reitoria de Desenvolvimento e Assistência Estudantil (Prodae) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) anunciou a segunda edição da Chamada Interna para concessão de auxílio financeiro aos estudantes afetados pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Chamada Interna Prodae nº 14/2024, o auxílio, no valor de R$ 500,00, será pago em parcela única aos estudantes de graduação presencial e EaD institucional (curso de licenciatura em Letras – Português EaD) e de pós-graduação stricto sensu, que estejam regularmente matriculados e que foram afetados diretamente ou cujo grupo familiar tenha sido afetado pelas enchentes em sua cidade de origem.

Os discentes já beneficiados com o auxílio previsto na Chamada Interna Prodae nº 13/2024 não poderão ser contemplados por esta Chamada Interna. Conforme item 3.1 da Chamada Interna, os interessados devem preencher e anexar no sistema GURI o “Formulário de solicitação para concessão de auxílio em parcela única aos discentes afetados pelos eventos climáticos de chuvas intensas no Estado do Rio Grande do Sul”, disponível no Anexo 1, com relato dos danos sofridos pela catástrofe. Além disso, no momento da inscrição é necessário anexar também.

Documentos que comprovem o atendimento pelos órgãos competentes ao discente ou a seu grupo familiar, conforme as instruções constantes no item 3.2 da Chamada Interna; cópia do comprovante de residência do local afetado, ou na ausência desta documentação, declaração de residência, conforme Anexo 2; cópia do documento de identificação do/s familiar/es atingido/s pela catástrofe (quando for o caso). O estudante é dispensado de enviar cópia de seu documento de identificação, além do formulário de dados bancários, conforme modelo 24 disponibilizado pela Prodae. No site da Prodae há tutoriais ensinando como fazer a inscrição e enviar os documentos.

As inscrições devem ser feitas pelo sistema GURI até o dia 16 de junho. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 19 de junho. Para mais informações os interessados podem enviar e-mail para [email protected]. Dúvidas relacionadas aos dados bancários devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]