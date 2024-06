Espetáculo “Esconderijos do Tempo”, é atração do Projeto Quintanares em Alegrete

Promovido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer / Diretoria de Cultura e Sistema Fecomércio Sesc, a III edição do Projeto Quintanares, iniciativa que celebra a obra do poeta alegretense Mário Quintana, promoverá a apresentação do espetáculo teatral “Esconderijos do Tempo”, encenado pelo Grupo Teatral Másckara, de Cruz Alta.

A apresentação ocorre no dia 24 de junho, segunda-feira, às 19h30min, no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. O público será recepcionado pelo Grupo de Teatro Lutálica e todos receberão um quindim, doce preferido de Quintana.

O ingresso voluntário é apenas 1litro de leite e pode ser retirado do Sesc (Andradas, 71 – Centro – Informações: 55 984236348)

A peça é baseada na obra do poeta gaúcho Mário Quintana, escrita pelo ator e diretor Cléber Lorenzoni em parceria com Dulce Jorge. É uma obra criada no ano de 2006 e, portanto, prestes a completar vinte anos no repertório do grupo cruz-altense. Foi encenada em diversos municípios do RS, com consagração especial na Casa Mário Quintana, em Porto Alegre, quando recebeu o aplauso da assistência da capital.

A primeira exibição de “Esconderijos do Tempo”, aconteceu em Cruz Alta, na Casa da Cultura, com a presença da sobrinha do poeta – Helena Quintana.

O espetáculo teatral tem texto/figurino e cenário de Cleber Lorenzoni e Dulce Jorge, que também integram o elenco formado por Clara Devi, Laura Hoover, Fábio Novello e Renato Casagrande, além de uma grande equipe de bastidores.

Serviço:

O quê: Espetáculo “Esconderijos do Tempo” – Grupo Másckara / Cruz Alta

Quando: 24/6 – Segunda – feira – 19h30

Onde: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Quanto: 1 litro de leite