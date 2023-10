Unipampa realiza oficina Ingredientes de Superação

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segmento: cidadania, projeto de vida, história e cultura brasileira

Objetivo:

Superarmos situações adversas para irmos ao encontro dos nossos objetivos.

Ir além dos nossos desejos e objetivos individuais para encontrarmos o que nos une e utilizarmos nossos talentos para exercermos a tão sonhada cidadania.

Ao reunirmos essas capacidades vivenciadas na Oficina, somos capazes de superar as adversidades que nos afastam de sermos um povo desenvolvido.

Tia Dani, a conselheira tutelar recordista em mandatos, vai focar na prevenção

Ao traçar um paralelo das histórias e relatos dos participantes, com as histórias de superação de grandes brasileiros e brasileiras, revelaremos que somos um povo cujo DNA é o DNA da cooperação, do empreendedorismo e superação.

Confirmação de presença das escolas – diretores, professores e convidados – junto a a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fone: 55 3961-1650 (setor de Cultura).

Dia/horário: 16/10/23 às 15h

Local: UNIPAMPA, sala 101

Duração: 1h 30m às 2h