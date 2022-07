URCAMP anuncia novos cursos e forma de ingresso

Share on Email

As possibilidades de fazer um curso de nível superior, direto aqui em Alegrete, sem ampliam com as ofertas de cursos na Urcamp.

Debora Fonseca, Coordenadora Comercial e Crystian Ribeiro da assessoria de comunicação da Universidade estiveram em Alegrete Divulgando os cursos e formas de acesso.

A Graduação I Flex é uma novidade que vem dando certo e possibilita quem quiser estudar as segundas e sextas-feiras, de forma virtual, com professor e ainda nas terças, quartas e quintas-feiras com aulas presenciais e professores que vêm de Bagé.

As formas de ingresso são pelo vestibular permanente com a prova de redação, pela nota do ENEM, aos portadores de diploma ou por transferência.

Os financiamentos são pelo FIES, via Banrisul ou pelo Pra valer em que o aluno pode parcelar o semetre em 12 vezes e os juros são pagos pela URCAMP.

Hoje a URCAMP tem 19 cursos superiores dentre os quais:

Administração Agronomia, Arquitetura e Urbanismo;

Biomedicina, Ciencia Biológicas, Ciencias Contabeis;

Direito, Educação Física bacharelado, Educação Física Licenciatura;

Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia,

Jornalismo, Medicina Veterináia, Nutrição

Pedagogia, Psicologia e Sistema de Informação

Informações pelo fone – whatts (53) 3242- 8244