Suplício da separação: mesmo com medidas protetivas mulher não tem sossego

Homem, 35 anos, foi preso pela Brigada Militar por descumprimento de Medidas protetivas.

A prisão aconteceu no bairro Jardim Planalto, na noite de domingo(3), no interior da casa da vítima.

Segundo informações da ocorrência, a mulher de 33 anos, acionou os policiais pois o ex-companheiro estava a importunando e descumprindo a Medida Protetiva.

Assim que chegaram no endereço, o acusado havia saído, contudo, quando estavam na delegacia de polícia com a vítima, ela foi informada que o ex havia retornado para casa dela, onde o acusado foi preso em flagrante pelos policiais militares.

A mulher falou aos PMs que o homem diariamente a perturba, já o acusado disse que eles estariam reatando o relacionamento , o que não foi confirmado pela vítima.

Encaminhado a DP, foi determinado pela Delegada de plantão a prisão e posteriormente, ele foi levado ao Presídio estadual de Alegrete.