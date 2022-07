Senac Alegrete realiza palestra motivacional para militares

Share on Email

A iniciativa é parte do Programa de Preparação para a Reserva, pertencente ao Plano de Assistência Social da 3ª RM.

Foi ministrada uma palestra motivacional pela equipe do Senac Alegrete (Serviço Nacional do Comércio-Alegrete) sobre os nichos de empregabilidade e a preparação para a inserção profissional no meio civil.

A atividade ocorreu no auditório do 12º BE Cmb Bld, e teve como público alvo os Sargentos Temporários, os Cabos e os Soldados.

Durante a palestra foram abordados assuntos sobre o perfil profissional desejado pelo mercado de trabalho local e sobre os cursos disponibilizados pelo Senac Alegrete, o qual possui parceria com as unidades militares.

Militares puderam tira dúvidas sobre cursos qualificatórios

Tais abordagens tiveram como finalidade incentivar o aprimoramento técnico-profissional dos militares temporários visando sua reinserção no mercado de trabalho após o licenciamento, o qual demanda mão de obra especializada.

Fotos: 12º BE