Escolas de samba continuam trabalhando e já definem enredos para o Carnaval de 2023

As escolas de samba de Alegrete se mobilizam nos bastidores para realizar a maior festa popular do país em Alegrete no ano de 2023.

A volta do Carnaval de rua é um marco para quem gosta da festa e sabe o retorno que ela poderá dar ao Município. O presidente da Nós os Ritmistas, Rafael Faraco, mostrou em números o retorno econômico que o Carnaval da para Alegrete. Ele disse que o evento movimenta 2 milhões de reais entre, costureiras, lojas de tecidos, carros alegóricos, vendedores ambulantes e outros.

E mobilização já é grande entre os carnavalescos e uma representação da Escola Nós Os Ritimistas esteve com a religiosa Jane da Padilha convidando para ser destaque da escola.

Vanda Dorneles informa que ela aceitou e disse ser uma honra sair na vermelho e branco. – Estamos trabalhando para levar a toda à comunidade uma grande festa, burcando parcerias, salientou