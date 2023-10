Urcamp realiza simulado para o Enem

Share on Email

O simulado proporcionará aos participantes a oportunidade de testar seus conhecimentos antes do exame oficial.

O evento é totalmente gratuito e aberto a todos os interessados. A iniciativa visa auxiliar os estudantes a se prepararem para o Enem, uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. O simulado será realizado nas dependências da Urcamp e oferecerá um ambiente propício para que os participantes possam se familiarizar com a estrutura das provas e praticar suas habilidades.

Uma das vantagens do Simulado “Vem Enem” é a possibilidade de concorrer a bolsas no ensino superior e diversos brindes oferecidos pela instituição. Essas bolsas representam uma oportunidade valiosa para os jovens que buscam acesso ao ensino superior e desejam iniciar sua jornada acadêmica com apoio financeiro.

A inscrição para o Simulado “Vem Enem” é simples e pode ser feita através de um QR Code disponibilizado pela Urcamp. Este método facilita o processo de registro, tornando-o acessível a todos os interessados em participar do evento.

A Urcamp acredita que iniciativas como essa são essenciais para preparar os jovens para os desafios do Enem e, consequentemente, para o ingresso no ensino superior. O Simulado “Vem Enem” representa mais um passo da Urcamp em direção ao fortalecimento da educação e ao apoio aos estudantes da região – destacou pró-reitor acadêmico, gerente do Campus Alegrete Rodrigo Guterres.