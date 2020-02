Usuários do CAPS I participam de colônia de férias

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Saúde, está desenvolvendo Colônia de Férias para crianças e jovens usuários do CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. As atividades iniciaram no dia 14 de janeiro e irão até o dia 13 de fevereiro, sempre nas terças e quintas-feiras.

De acordo com a psicóloga Nádia Mileto, diretora do Serviço de Saúde Mental, ontem, dia 6, houve um passeio com a participação de crianças, jovens, familiares e funcionários da equipe técnica do CAPS I, na Chácara Nativa. “Interagir com a natureza e, em grupo, só traz benefícios para todos. As atividades lúdicas, de esporte, de lazer e de convívio social ajudam na inserção e na integração de todos eles”, destaca.

Para o prefeito Márcio Amaral, a administração municipal é orientada a promover e efetivar as mais variadas atividades que beneficiem os mais diferentes usuários dos serviços disponibilizados pela prefeitura e, os da Saúde Mental, estão incluídos neste pensamento.

O transporte do grupo foi feito em parceria e de maneira gratuita pela empresa Nogueira Transportes.