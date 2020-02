Grupo Honório Lemes realiza a 30 Colônia de Férias Comunitária Profissionalizante

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, em parceria com o Corpo de Bombeiros iniciou nesta quinta feira a 30ª Colônia de Férias Comunitária de Alegrete. O projeto realizado a 30 anos pelo Grupo Escoteiro Honório Lemes tem o objetivo de oportunizar as nossas crianças e jovens dos nossas bairros, de forma gratuita, momentos de alegria e profissionalização neste período que encontram-se em férias.

Segundo Adão Roberto, Diretor do Grupo Escoteiro Honório Lemes, neste ano em que comemoramos 30 anos do Grupo Escoteiro Honório Lemes, esta atividade esta consolidada em nossa comunidade e já contribuiu com a decisão profissionalizantes de muitos jovens.

Como primeira atividade foi realizada oficina de prevenção de acidentes no Corpo de Bombeiros com orientações de socorros de urgência combate a incêndio, ordem unida e material de bombeiros. O desenvolvimento de todas as atividades foi de forma lúdica onde as crianças aproveitaram as férias, brincaram e aprenderam uma profissão. A conclusão foi entregue um lanche festivo organizado por voluntários apoiadores. Nesta fase foram beneficiadas crianças do Bairro Nilo Soares Gonçalves e Vila Isabel. As atividades têm continuidade no próximo sábado, a partir das duas horas da tarde na sede do Grupo Escoteiro Honório Lemes, na AABB.