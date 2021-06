Vacinação das forças armadas contra a Covid-19 em Alegrete

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta quarta-feira (02/06), inicia a vacinação dos membros ativos das forças armadas em todas as UBS´s com salas de vacina, a partir das 8h30.

De acordo com o Plano Estadual de Vacinação esse é o vigésimo grupo do grupo prioritário na ordem de vacinação.

Também continuam em todas as UBSs a vacinação com a primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades, 18 anos ou mais com deficiência permanente e profissionais da saúde que ainda não se vacinaram.

Já a segunda dose com a AstraZeneca está disponível em todas as UBSs com sala de vacina e as pessoas que precisam tomar a segunda dose com a CoronaVac devem agendar apenas no antigo PAM.