Prefeitura de Alegrete já vacinou 20.895 pessoas com a primeira dose de vacina contra a Covid-19

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria da Saúde, informa que até dia 21 de maio, recebeu 23.395 doses de vacina contra a covid-19 para a primeira dose e vacinou 20.895 pessoas, o que representa 28,61% da população. Já para a segunda dose, recebeu 12.590 doses e aplicou 11.885 doses, o que significa que 16,27% da população já recebeu as duas doses.

Desde a última sexta-feira, 21, a Prefeitura realiza o cadastramento de pessoas para receber a 1ª dose da vacina contra Covid-19 do laboratório Pfizer. O cadastro é feito nas UBSs de referência.

Segundo a SMS serão cadastrados para receber a vacina pessoas que ainda não receberam a 1ª dose pertencentes aos seguintes grupos:

– A partir de 18 anos com comorbidades – apresentar documento que comprove a comorbidade, como atestado médico;

– A partir de 18 anos com deficiência e cadastro no BPC – apresentar comprovante de cadastro;

– Gestantes e puérperas com comorbidades – apresentar atestado médico de liberação para vacinação;

– Pessoas com deficiência permanente – apresentar documento que comprove deficiência permanente.

– Profissionais de saúde com atuação na área – apresentar comprovante.

A aplicação da primeira dose da vacina da Pfizer estará disponível, nesta terça-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h, exclusivamente no antigo PAM e para pessoas que se cadastraram no dia de hoje nas UBS´s de referência, mediante as exigências. O cadastramento seguirá em todas as Unidades de Saúde.

Nesta terça-feira, 25, também continua a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac/Butantan no antigo PAM e também de Oxford/AstraZeneca nas UBS´s com sala de vacina, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h.