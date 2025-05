Vai rolar a bola: Citadino de futsal define grupos e horários da competição em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Durante a semana, a organização do Citadino de Futsal organizou e definiu as chaves e confrontos da maior competição da Fronteira Oeste. Neste ano, foram implementados duas novas categorias, 38+ e feminino. Com isso, o número de jogos e a emoção dos confrontos deve aumentar ainda mais.

Segundo apurou a reportagem, os confrontos serão disputados no ginásio da Arena Esporte e Lazer. Os jogos acontecerão às terças-feiras a partir das 19h e em alguns sábados e domingos, variando entre 19h e 18h de acordo com o dia.

Série A:

1 – ASSAD

2 – Racing

3 – SE Real

4 – Eliseos Futsal



1 – CAID

2 – Center Fhotos

3 – Venelle

4 – AABB

Série B

Grupo A

Calvos

Parceria

Aimoré/Atletic

SD Fênix

Deportivo La Portera

Grupo B

Aimoré/Juventus

Promorar

Bloco

Barsenlona

ASSAD

Feminino

1 – Resenhista

2 – Baita Chão

3 – Blackout Futsal

4 – Barsemlona

38+

1 – Fortaleza

2 – AABB

3 – Jorge Barbosa

4 – Velha União / Ser Câmara

5 – Resenha

6 – Point 10 Lancheria

Série C

1 – CAID

2 – Black Bar

3 – Haru FC

4 – Futsal Brasil

5 – Boca Juniors

6 – KG Futsal

7 – Eliseos Futsal

8 – Palmeiras

9 – Raça

10 – LAZIO

11 – Serceva

12 – Arsenal

13 – Resenhistas

A bola rola a partir desta terça-feira (13), com três jogos que em breve serão divulgados. O Citadino se notabilizou ao longo dos últimos anos em virtude do seu poder de engajamento e número de atletas do Município e fora dele que atuam na competição. Os jogos começam em maio e perduram até o mês de outubro.