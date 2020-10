Vários alegretenses estão estudando inglês sem pagar mensalidade

Compartilhar















O sucesso do Projeto Inglês para Todos foi tão grande, que a Emdime Centro de Formação foi nomeada Embaixadora Oficial desse projeto em nossa região.

Através desse projeto, vários alunos da nossa cidade e região estão estudando inglês sem pagar nenhum valor de mensalidade, taxa de inscrição ou taxa de matrícula, o único investimento que o aluno tem é o custo do material didático, que realmente é muito acessível.

O curso tem duração de 2 anos, o aluno pode escolher se deseja fazer o nível básico/intermediário ou avançado, podendo estudar todos os dias, fazendo seu próprio ritmo, sem restrições de horário.

A Emdime, como embaixadora desse projeto de escala nacional, conseguiu mais 30 bolsas, para serem liberadas em Alegrete nessa condição, investindo apenas o custo do material didático, para estudar durante 2 anos.

Um exemplo é a professora Fernanda Dorneles.

“Adquirir novos conhecimentos é sempre bom para ampliarmos a nossa visão de mundo, o curso de Inglês deste projeto, chegou em um momento muito necessário em minha vida, como professora durante a pandemia, estou precisando adequar as minhas aulas, para atingir positivamente meus alunos, o inglês está servindo como suporte para meu aprendizado e dos meus alunos, além de ter melhorado significativamente a minha memória, com certeza tem contribuído muito.” (Relata Fernanda, aluna do Projeto Inglês para Todos).

O projeto Inglês para Todos está presente em todos os estados do Brasil e agora na região Sul tendo a Emdime Centro de Formação como Embaixadora Oficial, uma forma de facilitar o ensino do inglês para a comunidade em geral.

