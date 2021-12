Veículo tomba em acidente no bairro Nilo Soares Gonçalves

Na manhã desta quinta-feira(22), um acidente no bairro Nilo Soares Gonçalves envolveu dois veículos.

De acordo com a Brigada Militar, o Fiat Mobi foi abalroado pelo Celta no cruzamento da rua Ana Terra com Noel Oliveira de Oliveira. Com o impacto, o condutor do Mobi perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Ele teve escoriações leves e não quis atendimento médico, mesmo assim, o Samu compareceu no local.

Os dois veículos estavam em dia e os condutores habilitados. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.