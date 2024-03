Veja o que abre no feriadão em Alegrete

O primeiro feriado religioso do ano, a Sexta- feira Santa que marca a crucificação e morte de Jesus Cristo, é feriado nacional. O comércio não vai abrir neste dia 29 de março. As lojas voltarão a atender no sábado em horário normal.

Já os mercados de rede vão aderir, parcialmente o feriado e, na sexta-feira santa, vão atenter das 8h às13h, com todos os serviços. E depois no fim de semana segue o horário normal de atendimento aos clientes.

No feriado da Sexta-feira santa, o serviço de coleta de resíduos não será realizado na cidade. A volta do serviço acontecerá no sábado com horário normal deste dia.

Já o transporte coletivo no feriado vai realizar as linhas que normalmente são feitas aos domingos em Alegrete.