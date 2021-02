Vem aí o Drive Thru para coletar materiais recicláveis

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Meio Ambiente, promove no dia 19 de fevereiro, na Zona Leste, um “Drive Thru de Recicláveis” para que moradores façam o descarte de materiais recicláveis sem sair do carro. A ação acontecerá das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, em um ponto de coleta montado na Zeladoria do Município ao lado da Unipampa.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazzi, o objetivo da iniciativa é estimular o descarte correto de materiais que podem ser reaproveitados. O foco da ação, segundo ela, é começar a implantação do processo de coleta seletiva na Zona Leste.

Luciane Palau, Assessora de Gestão Ambiental, garante que todo o cidadão é responsável pela solução dos problemas causados pelo acumulo de lixo. Ela enfatiza que na oportunidade também serão divulgadas informações sobre a Sala Verde.

O ponto de coleta aceitará todos os tipos de materiais recicláveis, como papéis, papelões, plásticos, vidros, metais, eletrônicos, brinquedos, garrafas PET e embalagens. Atualmente, a Prefeitura de Alegrete disponibiliza pontos de coleta, distribuídos em 26 vias, com o objetivo de diminuir a poluição ao Meio Ambiente, de segunda a sábado. A coleta seletiva deve iniciar em breve na Av. Tiaraju e nos bairros Capão do Angico e Santos Dumont.