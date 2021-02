Mais da metade de óbitos por Covid ocorreram nos dois últimos meses

Compartilhe















Alegrete chegou a 54 mortes em decorrência da Covid-19. Um número que teve um crescimento desde dezembro, quando o Município contabilizou 13 óbitos naquele mês e 15 no mês de janeiro. Entre os dois meses, foram 28 mortes das 51 até o início de fevereiro.

Mais uma vez, a reportagem do PAT conversou com o advogado e estatístico, Marco Rego. O alegretense responsável pelos gráficos que norteiam à saúde do Município e região, diante das projeções em relação aos números, descreveu que, até a última terça-feira, foram 119 internações entre UTI Covid e hospital de campanha, em Alegrete. Desse número 10,8% necessitaram de internação na UTI Covid e passaram pela intubação. Deste número de hospitalizados, quase a metade, cerca de 43,7% não resistiram, tiveram complicações e foram a óbito. Outra situação que ele aponta, é que 100% destas vítimas fatais, apresentavam alguma comorbidade.

No início do ano de 2021, a reportagem do PAT, entrevistou o estatístico que fez a projeção do período crítico do vírus na cidade. Em razão das festas de final de ano, Marco considerou que entre 12 e 21 de janeiro seria o pico do número de casos positivos e possíveis colapsos na rede de saúde. A previsão se confirmou em todas as nuances que ele apontou naquele período. Alegrete, embora tenha um aumento de óbitos em decorrência da Covid-19 desde dezembro, já passou pelo momento de maior incidência de casos positivos que aconteceu no período já citado. A média de quase 70 de casos diários está na atualidade em 30.

Durante o período que Marco descreveu que seria o mais crítico, Alegrete passou por dias de muita tensão com leitos 100% lotados, transferências e perdas. O pico foi de 104 casos em um único dia.

Ainda é indispensável que a população mantenha os cuidados com o uso da máscara, higienização das mãos e distanciamento social.

Na noite de ontem, o boletim epidemiológico confirmou a morte de um paciente, aos 49 anos. Ele estaria passeando em Camboriú quando teria se infectado e não resistiu, vindo a óbito o que fez o Município chegar a 54 mortes.

Neste mês de fevereiro, em quatro dias, foram três mortes em decorrência da Covid-19. O número de pessoas em observação e isolamento domiciliar ainda são expressivos.