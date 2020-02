Vem aí! Pré-carnaval Casa Preta Bebidas e La Ceva Pub Bar

Os empresários Bruno Bianchi, Guilherme Chaves e Igor Souto (Casa Preta Bebidas e La Ceva Pub Bar), têm apresentado à comunidade um novo jeito de empreender, com seriedade, comprometimento, qualidade dos produtos e o atendimento diferenciado. Desta forma, convidam todos a participar do Pré-Carnaval que acontecerá, amanhã (15), em frente ao La Ceva na rua José Bonifácio 55. Esta parceria traz um modelo que promove interação entre os participantes, novos conhecimentos e desenvolvimento de relacionamento entre clientes e parceiros.

O Casa Preta, é um 24 horas que trabalha somente com bebidas, porém com um estilo próprio que une requinte e modernidade. Possui a mais ampla variedade em bebidas da cidade, preços especiais, ambiente para todos, tendo como prioridade três pilares essenciais: cerveja gelada, atendimento diferenciado e preço justo.

“Um empreendimento que aos nossos olhos tem muito a agregar à ideologia de negócio, nossa tendência e nossas ambições. No mundo de hoje é preciso buscar parceiros, respeitar a adversidade e evoluir em prol de ideais que acolham pessoas, que haja interatividade, lazer, alegria, desenvolvimento e preocupação com o próximo”, comenta Bruno.

O La Ceva é um Gastro Pub, idealizado para oferecer à comunidade, algo diferente e inovador, um pub bar ao melhor estilo europeu, com receitas de gastronomia, drinks especiais, preparados à risca da coquetelaria internacional, um cardápio repleto de novidades e muito sabor.

E, para comemorar essa união, vem aí o primeiro evento de rua juntos, frente ao La Ceva. Um pré carnaval com muita música, cerveja ao ponto e curtição para todos os gostos, além de vários drinks a rigor da coquetelaria internacional, chopp artesanal, gastronomia de rua e muito mais.

O grupo Junto e Misturado animará a festa, com marchinhas de carnaval, pagode e samba enredo.

Também terá um Espaço Kids para que os pais sintam-se tranquilos em levar seus filhos. Haverá pintura de rosto para as crianças, piscina de bolinhas, pula-pula e muita diversão.

Todos estão convidados a comparecer no La Ceva no dia 15 de fevereiro de 2020, sábado, a partir das 18horas e 30min.

O evento será o início de um projeto criado especialmente pensando em vocês.

Aproveite e participe da Promoshare nas redes sociais.

Promoshare:

O Pré-Carnaval, primeira parceria entre La Ceva & Casa Preta, tá chegando!!!

E pra ficar ainda melhor pra tu fazer tua festa nós vamos sortear no instagram e no facebook:

– 01 FARDO DE DEVASSA LATA (12 UN.),

– 01 PORÇÃO DE BATATA FRITA (250 G.).

Para participar é fácil:

– Siga as páginas @LacevaPub e @CasaPretaBebidas24

– Marque 2 amigos nessa publicação

– Compartilhe este post oficial da Promo, marcando os perfis do @LaCevaPub e @CasaPretaBebidas24

Pronto! Venha curtir o pré-carnaval carnaval, nesta parceria que vem pra somar na noite alegretense.

Traz teu bloco, chama os amigos!

Aline Menezes