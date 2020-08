Venâncio Aires inicia testagem em massa para Covid-19

Esta fase vai até sexta-feira (7). No sábado, a testagem abre para toda a população . Será realizado o “Dia D” para realização dos exames, no pavilhão Sebastião Mártir, das 8h às 16h.

O primeiro lote de testes adquiridos pela prefeitura conta com 15 mil kits . O órgão informou que, de acordo com a demanda, poderá adquirir novos kits.

Venâncio Aires também participa, junto com outros 13 municípios, de uma pesquisa que tem como objetivo acompanhar o avanço do coronavírus na região do Vale do Rio Pardo.