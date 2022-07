Ventania provoca destelhamento em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O proprietário, segundo Adão Roberto, já está no local verificando a situação. O receio era em relação ao zinco em razão da rede elétrica.

Briga entre casal termina com agressão e registro na DP

Em contato com a Defesa Civil, a informação foi de que não houve nenhum chamado, porém, assim que tiveram conhecimento, pelas redes sociais do destelhamento do galpão, uma equipe já está a caminho.

O galpão seria na antiga Cadecanave. A chuva mais intensa, com vento forte, começou na tarde desta segunda-feira(11).

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma equipe está no bairro Piola, na Avenida Poço de Bombas em decorrência de um destelhamento em uma residência. Contudo, não há relatos e chamados, até o momento, de árvores caídas e pessoas feridas, tanto para DC como para os Bombeiros.

A Defesa Civil está com plantão no número 39611606 e Bombeiros 193.