Briga entre casal termina com agressão e registro na DP

Na noite de domingo(10), a Brigada Militar atendeu uma ocorrência de agressão mútua entre casal, que terminou com um registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.

Por volta das 19h, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Progresso.

No endereço, em contato com os envolvidos, os policiais identificaram o casal. O relato foi de que após desentendimento entre eles, houve uma discussão e agressão de ambas as partes.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde foi feito registro. Depois de ouvidos, foram liberados. Não há detalhes sobre a motivação das agressões.