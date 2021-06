Vereador de Alegrete vai a Brasília em busca de apoio para construção do memorial Oswaldo Aranha

Compartilhe















O vereador Ênio Bastos – Progressistas, cumpriu uma extensa agenda em Brasília. Depois de muitos encontros e reuniões na quinta-feira (10), ele teve dois importantes encontros. Reunido com a Ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves O vereador Ênio tratou assuntos relacionados ao tema direitos humanos. Inteirou-se com a ministra sobre a procuradoria da mulher, órgão que vai propor a sua criação em Alegrete, através da Câmara Municipal.



Em outra audiência, na Secretaria Especial de Cultura, ligada ao Ministério do Turismo, o vereador Ênio Bastos foi em busca de apoio para a construção do memorial Oswaldo Aranha. Ele foi recebido pelo presidente do Instituto Brasileiro dos Museus, Pedro Mastrobuono, de quem ouviu considerações otimistas sobre o assunto. “Ele deu uma atenção toda especial ao projeto de construção do memorial, com uma probabilidade muito grande de liberação de recursos para esse pleito”, afirmou o vereador.

Além desses encontros, o vereador de Alegrete esteve reunido com o senador Luiz Carlos Heinze e do deputado federal Afonso Motta.

Na viagem a Brasília, o vereador Ênio Bastos integrou a comitiva composta pelo deputado estadual Airton Lima, vereador bispo Adenildo Padovan, de Uruguaiana, e chefe de gabinete do deputado Jossemar, todos integrantes da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Júlio Cesar Santos Fotos e Fonte: assessoria da CMA