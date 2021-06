Santa Casa recebe emenda de 200 mil indicada pelo Senador Heinze

Compartilhe















A provedoria e direção da Santa Casa de Caridade recebeu, neste dia 11, mais uma emenda parlamentar. Desta vez uma indicação do Senador Luis Carlos Heinze.

A ex vereadora Vanda Dorneles fez a entrega simbólica do valor de 200 mil reais ao provedor Roberto Segabinazzi que estava acompanhado de Carlos Mello, Dr.João Alberto Pereira, Tailise Ribeiro Lemos e o Dr Glênio Bolson.

Junto com Vanda Dorneles estavam a ex vereadora Mirian Shure e o atual vereador Fábio Perez -Bocão.

Esta semana é a segunda emenda parlamentar que a Santa Casa recebe.

A outra, também no valor de R$200 mil reais é de emenda do deputado federal, Pedro Whestphalen. Esse recurso, em especifico, será utilizado na compra de equipamentos para o Bloco Cirúrgico do Hopsital.

Vera Soares Pedroso