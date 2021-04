Vereador Vagner Fan recebeu demandas e ouviu sugestões da comunidade

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado!!!

Acompanhe o resumo da agenda do Vereador Vagner Fan.

O Vereador Vagner Fan – Líder da Bancada do MDB, atento às necessidades da comunidade e procurando desempenhar sua função com dedicação e a autonomia que lhe foi dada, semanalmente envia à redação do PAT, o resumo da sua agenda.

Acompanhe:

• Na semana corrente o Vereador Vagner Fan realizou várias agendas, entre elas realizou uma visita aos Bairros Saint Pastous, Nossa Senhora da Conceição e Ulisses Guimarães onde pôde conversar com moradores que relataram algumas demandas e avaliou em loco sugestões de propostas para melhorar aspectos daqueles bairros.

• Na quarta-feira, o vereador juntamente com seu gabinete, esteve na Avenida Tiarajú, onde funcionários da secretária de Infra-estrutura faziam a instalação de tampas nas caixas de inspeção do esgoto, conversou com os funcionários e conferiu o bom trabalho que os mesmos realizam. Inclusive as tampas que estão sendo instaladas pela cidade são confeccionadas pelos próprios funcionários que usam da criatividade para criar soluções simples e práticas para aprimorar a eficácia do produto. Para uma melhor captação da água, eles utilizam canos de pvc para escoamento da água e filtragem de objetos maiores como lixo e plásticos.

• Nesta mesma semana também ocorreu a visita ao CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CEDEDICA, uma importante ONG que mantém um cuidado especial às crianças e adolescentes que cumprem medidas sócio-educativas ajudando, assim como suas famílias, realizando acompanhamento assistido, oficinas culturais e educacionais entre outros projetos. Com a apresentação da Presidente Vilma Mass de Melo, o vereador conheceu a estrutura e conversou sobre os vários trabalhos que são desenvolvidos na instituição que fica localizada junto à Creche Santa Terezinha no Bairro Promorar.

• E por fim, na sessão plenária da última quinta-feira, houve por parte do vereador a dedicação de sessão em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O assunto foi amplamente discutido pelos vereadores da casa, fortalecendo a importância de pensar em políticas públicas que incluam as pessoas com autismo e suas famílias.

Gabinete Vereador Vagner Fan – Sempre em ação!