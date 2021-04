Campanha da APAE reconhece a força das ações coletivas

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado!!!

Apae Alegrete lança a Campanha “ Nenhum de Nós é tão Bom quanto todos nós juntos”.

Através do Boletim Informativo Semanal, é possível acompanhar as ações e projetos em andamento.

Para esta semana o destaque é para o Lançamento da Campanha “Nenhum de Nós é tão bom quanto todos nós juntos”. Essa campanha é uma forma de agradecimento a todos os parceiros que contribuíram com a história da APAE Alegrete.

Neste momento é preciso ter esperança e muita fé que logo será possível o convívio junto aos alunos, colaboradores, usuários, familiares e parceiros.

Vale lembrar que a colaboração de todos é muito importante para a manutenção da APAE.

A APAE Alegrete através da sua diretoria e equipe de profissionais aproveita para desejar uma Feliz Páscoa!

A Páscoa é um símbolo de ESPERANÇA, RENOVAÇÃO E NOVA VIDA.

Confira na íntegra o Boletim informativo desta semana.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.