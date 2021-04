Vereador Vagner Fan visita Bairro Rui Ramos

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

O Vereador Vagner Fan, tem procurado inteirar-se das necessidades que afetam a comunidade.

Desta forma, na tarde de ontem, 29 de abril, o vereador esteve com moradores e o Presidente do Bairro Rui Ramos, zona Norte da cidade. Os problemas enfrentados são diversos, principalmente na época das cheias do Rio Ibirapuitã, pois o local é atingido quase que na sua totalidade pela suba do rio.

O Bairro Rui Ramos, assim como os demais bairros, necessita de um cuidado especial, um olhar voltado para a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, que ali residem, principalmente em tempos de cheia do Rio.

Propósito do Vereador:

Indicar ao Poder Executivo uma maior atenção aos cuidados de necessidade básica, como as questões de saneamento e cuidado com as ruas.

Vagner tem uma expressiva agenda de visitação aos bairros da cidade e a intenção é poder ouvir e avaliar as demandas dos moradores in loco, definir as prioridades e pedir providências ao Executivo Municipal.