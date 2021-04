Vereador vê de perto a estrutura e carências da Saúde Mental de Alegrete

Compartilhe















O Vereador Vagner Fan, desde o início do seu mandato, tem procurado inteirar-se das necessidades que afetam a comunidade.

Desta forma, no último dia 14 de abril, o vereador esteve com a psicóloga Nádia Mileto Coordenadora dos Serviços de Saúde Mental do Município. O objetivo da agenda foi conhecer um pouco mais do processo e da estrutura que é disponibilizada às pessoas com algum transtorno emocional. Após a reunião, foram realizadas visitas pelos espaços correspondentes aos serviços prestados pela rede de saúde de Alegrete.

Dentre os locais visitados está o CAPS I, localizado na Praça Alexandre Lisboa.

O vereador conferiu as instalações físicas da estrutura, as demandas de manutenção e de acessibilidade do espaço.

Também foram apresentados os serviços prestados aos usuários, como assistência social, psicológica, serviços de enfermagem, alimentação e oficinas para desenvolvimento dos pacientes, além do serviço de transporte próprio;

Durante o tour e conversação, a coordenadora dos Serviços, Nádia Mileto, falou sobre um dos eventos importantes relacionados à inclusão: a Parada Gaúcha do Orgulho Louco.

Neste evento, participam integrantes de várias cidades em um dia com atividades voltadas para a inclusão e o reconhecimento da sociedade para este assunto. Entretanto, devido à pandemia, as últimas edições não ocorreram de forma presencial.

Logo após, a visitação ocorreu na Residência Terapêutica, localizada no Bairro Novo Lar. A instituição abriga pessoas com problemas de saúde mental ou dependências químicas, oportunizando um convívio com atenção psicossocial, cuidados especiais e moradia digna. Ali, Vagner também avaliou as dependências e pontuou melhorias a serem implementadas, conversou com alguns moradores da casa e pode saber mais sobre o dia a dia deles.

“Como político tenho o papel de fiscalizar e melhorar as condições de espaços como esses no nosso município, quem depende destes serviços sabe a importância que eles representam para as famílias e vou estar sempre pronto para ajudar” – disse o vereador que utiliza esse serviço com familiares.