Acompanhe os projetos, ações e reflexões da APAE Alegrete

Através do Boletim Informativo Semanal da APAE Alegrete, é possível acompanhar as ações, projetos em andamento e reflexões.

Para esta semana a palavra da diretoria traz uma reflexão sobre o momento vivido, as mudanças, descobertas, medos, fragilidades e saudades.

Outro assunto em destaque são as dicas de saúde com o título: Engajamento Familiar e o desafio do Ensino à distância.

A equipe técnico pedagógica aborda o tema: Pré escola – Estimular Capacidades!

Registro dos melhores momentos na Educação Infantil.

E o agradecimento especial à entidade parceira SOFIAL (Sociedade Filantrópica Alegretense) que através da sua Presidente, senhora Tânia Lucho, entregaram à instituição 25 cestas básicas que serão repassadas às famílias em vulnerabilidade.

Acompanhe na íntegra a 53ª edição do Boletim Informativo.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.