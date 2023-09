Vereadora Fátima Marzechan solicita a deputados melhoria de estradas e material à guarda municipal

A Vereadora Fátima Marzechan esteve em audiência no Gabinete do Deputado Frederico Antunes, onde foi recebida pelos seus assessores. Na oportunidade, a veredaora alegretense do PP encaminhou as seguintes demandas para a melhoria de estradas rurais do Município:

Estrada do Silvestre: passagem sobre o leito do arroio Capivari e continuidade do Projeto para o lote 2 com nova ponte e asfalto.

ERS 566: melhorias na obra com melhor sinalização, consertos de buracos próximo às cabeceiras das pontes, maior agilidade na obra devido aos transtornos causados à população local e estudantes usuários da estrada.





Com assessores do Deputado Frederico Antunes

Fátima também esteve reunida neste dia 13, com o Deputado Estadual Delegado Zucco, quando encaminhou demandas da Guarda Municipal de Alegrete. Foram solicitadas pistolas taser e coletes para serem utilizados nos serviços de ronda escolar, ronda preventiva urbana e rural e guarda de proteção ambiental, a fim de potencializar as ações da Guarda Municipal de Alegrete. Essas demandas gestionadas pela vereadora visam a melhoria do atendimento prestado à população e promoção de uma cultura de paz, fortalecendo a cidadania e garantindo mais segurança à população, destaca.