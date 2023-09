Denúncia de maus-tratos a animais leva a BM até residência no bairro Santos Dumont

No final da tarde de ontem (13), a Brigada Militar de Alegrete atendeu a uma denúncia de maus-tratos a animais após receber uma solicitação da presidente da ONG OPAA (Organização de Proteção aos Animais de Alegrete) com o apoio da Guarda Municipal. A denúncia relatava que um morador estaria retirando cães das ruas e, ao colocá-los em seu pátio, outros cães estariam atacando e matando os recém-chegados. Esta seria uma prática comum. O vídeo enviado no momento da denúncia tem cenas fortes do cão maior mordendo o que está morto, mas não há na gravação indícios de briga entre os animais.

No primeiro momento em que as guarnições estiveram na residência, o morador não foi localizado. No entanto, posteriormente, ele foi identificado. Durante a inspeção do local, foi encontrado um cão sem raça definida, morto nos fundos do pátio da casa. O animal apresentava lesões na cabeça.

O cão foi encaminhado a uma clínica veterinária, onde foi emitido um laudo que confirmou as suspeitas de maus-tratos. O laudo atestou que o cão tinha o pescoço quebrado e apresentava perfurações na cabeça devido a mordidas.

O suspeito, por sua vez, alegou que tem vários cães e que todos são bem cuidados. Ele negou a situação de maus-tratos e afirmou que o cão morto teria sido vítima de uma briga com outro cachorro que também habitava o mesmo pátio. Além disso, destacou que a área é cercada, garantindo a segurança dos animais.

Em contato com a delegada Fernanda Mendonça, foi determinado o registro simples de ocorrência por maus-tratos. A ocorrência teve lugar na Avenida Tiaraju, no bairro Saintos Dumont. A ONG OPAA continua trabalhando ativamente na proteção dos direitos dos animais e na conscientização sobre a importância de tratá-los com respeito e dignidade.